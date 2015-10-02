Німеччина виділяє 15 млн євро на поліпшення водопостачання в Маріуполі та соціальну реабілітацію дітей
Про це заявив державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини Фрідріх Кітчельт під час церемонії передачі 12 автомобілів "швидкої".
Уряд Німеччини виділяє 15 млн євро, щоб поліпшити водопостачання в Маріуполі та на соціальну реабілітацію дітей, постраждали під час конфлікту на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІН, про це державний секретар Федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини Фрідріх Кітчельт заявив сьогодні в Києві під час церемонії передачі 12 автомобілів швидкої допомоги для Державної служби з надзвичайних ситуацій, наданих урядом ФРН.
«Ми не зупиняємось на цих 12 рятувальних автомобілях і хочемо запевнити вас, що ми продовжуватимемо надавати допомогу, і для цього виділяється 15 млн євро, і вони передбачаються для того, щоб поліпшити водопостачання в Маріуполі, де зараз велика скрута з водою», - заявив він.
За словами Кітчельта, також частина цих коштів буде спрямована на соціальну реабілітацію дітей.
«Вони також передбачені для того, щоб діти могли отримати психологічну, соціальну реабілітацію, і ми готові і надалі відшукувати можливості для подальшої допомоги», - додав Кітчельт.