Завтра в Україні очікуються заморозки
16:16, 02 жовтня 2015Країна
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3-5 жовтня в Україні, крім західної частини, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.
Завтра - заморозки, 3-5 жовтня - надзвичайна пожежна небезпека /
Фото: flickr.com/photos/59224710@N06
У суботу, 3 жовтня, у західних, центральних і східних областях України на грунті, а в Карпатах і в повітрі місцями очікуються заморозки 0-2°.
Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
3-5 жовтня в Україні, крім західної частини, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.
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