Завтра в Україні очікуються заморозки

У суботу, 3 жовтня, у західних, центральних і східних областях України на грунті, а в Карпатах і в повітрі місцями очікуються заморозки 0-2°.

Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

3-5 жовтня в Україні, крім західної частини, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.