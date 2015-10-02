Завтра в Україні очікуються заморозки

16:16, 02 жовтня 2015
Країна
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3-5 жовтня в Україні, крім західної частини, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Завтра - заморозки, 3-5 октября - чрезвычайная пожарная опасность / Фото: flickr.com/photos/59224710@N06

У суботу, 3 жовтня, у західних, центральних і східних областях України на грунті, а в Карпатах і в повітрі місцями очікуються заморозки 0-2°.

Про це повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

3-5 жовтня в Україні, крім західної частини, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

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