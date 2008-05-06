Основи зайвої ваги закладаються в дитинстві

Міжнародна група дослідників зі шведського Каролінського медичного інституту дійшла висновку, що основи зайвої ваги в людини закладаються в дитинстві, повідомляє прес-служба інституту з посиланням на дані наукового журналу "Nature".

Вісім з десяти повних дітей ризикують залишитися такими самими, коли вони виростуть. "Кількість жирових клітин в організмі постійна - 10% з них щорічно розпадається й стільки ж знову утворюється", - сказав в інтерв`ю науковій редакції шведського радіо один з дослідників професор Петер Арнер. Велику роль у цьому відіграють, безумовно, гени, відзначив учений.

Одночасно, на думку фахівців, організм людей, які страждають на зайву вагу, виробляє більше жирових клітин, ніж організм із середньою або нормальною вагою. "В організмі надмірно повної людини утворюється вдвічі більше жирових клітин, ніж у людини з нормальною вагою. Це призводить до того, що нові клітини у такої людини мають здатність до швидшого наповнення жиром, ніж у людей худих. Це й є поясненням тому, чому можна так швидко знову розжиріти після успішного схуднення", - пояснює професор Арнер.

У повідомленні йдеться, що жирові клітини постійно розпадаються й знову утворяться, але їхня кількість, закладена з дитинства, залишається практично незмінною навіть після сильного схуднення. Однак, вважає Арнер, спеціально підібрана дієта й постійні прогулянки можуть уповільнити швидкість виникнення в організмі нових жирових клітин уже в дитинстві.

ICTV