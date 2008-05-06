У Черкасах зможуть рятувати новонароджених вагою від 500 грамів

У черкаському пологовому будинку № 1 з`явилася можливість рятувати і виходжувати новонароджених і недоношених дітей вагою від 500 грамів і віком від 22 тижнів завдяки новому сучасному діагностичному устаткуванню. Дане устаткування обійшлося міському бюджету майже в 770 тисяч гривень і запрацює вже через кілька тижнів.

Як повідомляє прес-служба Черкаської міськради, зокрема, діагностичне устаткування включає кювези, реанімаційні столи, пульсоксиметри для визначення насиченості крові дитини киснем, апарати штучної вентиляції легенів, електронні дозатори медичних препаратів.

Крім того, за словами мера Черкас Сергія Одарича, розроблена програма підтримки і поліпшення матеріального стану черкаських лікарень і поліклінік. Зокрема, значна увага приділяється лікарні "швидкої допомоги", для якої цього року планується придбати сучасний томограф для швидкого і якісного діагностування потерпілих. У цілому, в бюджеті розвитку міста на медичну сферу і придбання сучасної апаратури закладено понад 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, в Україні кількість дітей, що померли до року, протягом 2005-2006 років збільшилася, в порівнянні з попереднім періодом, на 10%. Якщо в 2004 році не дожили до першого дня народження 4 тисяч дітей, то в 2005 році їх кількість склала 4 241, а в 2006 році - 4 433 дітей. У 2007 році кількість дітей, які померли до 1 року, збільшилася, у порівнянні з 2006 роком, ще на 15% - до 5 188 осіб.

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