Американці створили штучну підшлункову залозу

Фахівці з університету американського міста Акрон розробили штучну підшлункову залозу.

За словами автора винаходу, професора Джозефа Кенеді, штучна залоза, яка є трубкою зі сплаву нікелю і титану розміром із сигарету, дозволить хворим на діабет обійтися без постійних ін`єкцій інсуліну.

Зовні штучна залоза покрита напівпроникною полімерною мембраною, а всередині трубки розміщені клітини підшлункової залози свині.

"Полімерна мембрана сконструйована так, що забезпечує якнайкращі умови для поміщених всередину клітин. Вона забезпечує вільне переміщення інсуліну і глюкози, але з іншого боку не дає молекулам імунної системи атакувати клітини", - повідомляє співавтор приладу професор Кен Розенталь.

Також учені відзначають простоту розміщення підшлункової залози в організм пацієнта. За словами Кенеді, штучний орган можна помістити скрізь, де є кровотік, навіть просто під шкіру. До того ж, біоштучна підшлункова залоза працює і як індикатор рівня цукру в крові, і як джерело інсуліну.

Корреспондент.net