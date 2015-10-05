На початку тижня в Україні збережеться суха і тепла погода

На початку тижня у більшості областей України збережеться тепла і суха погода.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Сьогодні, 5 жовтня, опадів не очікується, лише в Карпатах можливий невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11 °, на півночі Лівобережжя та у східних областях + 3-7 °, на узбережжі морів 9-14°; вдень 19-24°, в Карпатах +12-14°.

У Києві без опадів, температура повітря вночі 9-11 °, вдень 21-23 °.