Завтра відбудеться прес-брифінг "Ліки дітям – нова програма адресної допомоги"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, завтра, 6 жовтня, 12:00-13:00, в ІА «Українські новини» відбудеться прес-брифінг Штабу. В ході заходу керівник напрямку «Адресна допомога» Ірина Темерко представить нову програму Штабу «Ліки дітям». Наскільки велика потреба населення Донбасу в медикаментах і яка ситуація з їх доставкою на непідконтрольні території Україні – про це ви дізнаєтесь під час брифінгу.

Також координатор штабу Римма Філь розповість про зміну графіка руху колон з гуманітарною допомогою.

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