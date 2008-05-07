Чверть кримчан старше 12 років курить
10:01, 07 травня 2008Країна
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Спосіб життя людини впливає на стан здоров`я
Чверть населення Криму віком старше 12 років курять.
Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані Головного управління статистики в АРК.
37% кримчан курять понад 20 років, 19% - від 6 до 10 років, 18% - від 16 до 20 років. Більше третини курців у середньому за добу викурюють від 16 до 20 сигарет, 31% – від 6 до 10 сигарет.
«Спосіб життя людини великою мірою впливає на стан її здоров`я. Одним з негативних чинників є тютюнокуріння», - наголосили в ДУС в АРК.
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