Чверть кримчан старше 12 років курить

Чверть населення Криму віком старше 12 років курять.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані Головного управління статистики в АРК.

37% кримчан курять понад 20 років, 19% - від 6 до 10 років, 18% - від 16 до 20 років. Більше третини курців у середньому за добу викурюють від 16 до 20 сигарет, 31% – від 6 до 10 сигарет.

«Спосіб життя людини великою мірою впливає на стан її здоров`я. Одним з негативних чинників є тютюнокуріння», - наголосили в ДУС в АРК.