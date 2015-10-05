Дві автоколони з продуктами від Штабу Ахметова чекають черги на митниці під Волновахою

Вранці, 5 жовтня, з Дніпропетровська до Донецька виїхала ще одна автоколона з гуманітарною допомогою від Штабу Ахметова, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. Це 106-я колона, відправлена на Донбас за весь час роботи Штабу.

Гуманітарний Штаб планує, що сьогодні ця колона пройде митний огляд разом з вчорашньою, яка залишилася на ніч під Волновахою, і здвоєна колона продовжить шлях у Донецьк.

Читайте такожЗавтра відбудеться прес-брифінг "Ліки дітям – нова програма адресної допомоги"На даний момент всі 32 автомобілі чекають своєї черги на проходження митниці після гуманітарної колони Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ). За раніше затвердженим графіком огляд машин Штабу почнеться в 13:00. Нагадаємо, що Штаб Ріната Ахметова координує свої дії з МЧХ в частині проходження митного огляду.

Здвоєна автоколона везе в логістичний центр Штабу на стадіоні «Донбас Арена» 640 тонн продуктів. З них планується сформувати 50 тисяч дорослих і 10 тисяч дитячих наборів виживання для мирних жителів непідконтрольних територій.