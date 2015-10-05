Третя медична місія з Канади працюватиме в Україні з 24 жовтня по 1 листопада

Третя медична місія з Канади, яка оперуватиме військових і цивільних, поранених під час подій на сході України та на Майдані, працюватиме в Україні 24 жовтня по 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор гуманітарних ініціатив Канадсько-Української фундації Христина Валєр.

“Це є наша третя місія, що проходить від 24 жовтня до 1 листопада. Ми будемо в Києві, будемо оперувати у центральній військовій лікарні”, - зазначила Валєр.

Пораненим учасникам АТО та учасникам Революції Гідності будуть проведені черепно-лицеві реконструкційні операції та операції рук.

Як сказала Валєр, до команди канадських медиків увійдуть 22 особи – хірурги, анестезіологи та медсестри. Канадські фахівці також будуть обмінюватися досвідом з українськими колегами і навчатимуться один в одного проводити операції.

Під час перших двох канадських місій було прооперовано більше 60 осіб, виконано понад 100 операцій. При цьому деякі з уже прооперованих потребують ще принаймні однієї операції.

Валєр висловила сподівання, що цього разу впродовж тижня вдасться зробити 30-40 операцій. На її переконання, все буде залежати від рівня травм.

Фінансування роботи місії здійснюється за підтримки канадського уряду. “Цього разу вони нам дали внесок в 1 млн 200 тис. канадських доларів, щоб продовжити цю програму”, - повідомила Валєр. Зазначені кошти включають проведення операцій, а також нове обладнання, яке залишиться в Україні. Досі канадська місія привозила та потім забирала необхідне обладнання для операцій. Вартість обладнання становить приблизно 700 тис. канадських доларів. Це інструменти, операційні столи тощо.

“Ці кошти покривають цю місію і наступну – в лютому”, - додала директор гуманітарних ініціатив Канадсько-Української фундації. За її словами, в лютому також планується приїзд команди канадських лікарів на один тиждень.

Всі ці операції, які здійснюватимуться за підтримки уряду Канади, будуть безкоштовними.

У свою чергу координатор проекту в Україні Роман Фіщук зауважив, що метою сьогоднішнього брифінгу є намір довести до відома поранених військових в зоні АТО та поранених під час подій на Майдані, що вони можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, звернувшись до канадських лікарів.

Він повідомив телефони «гарячої лінії» для запису на консультацію або операцію: 097-005-55-45 та 095-435-30-33. «Ми шукаємо пацієнтів, у яких є поранення ділянки голови. Це обличчя, можуть бути кістки черепа, а також проблеми з верхніми кінцівками, тобто мікрохірургія кисті і також загалом руки», - повідомив координатор проекту в Україні.

За словами Фіщука, для проведення відновлювальних операцій потрібно, щоб стан пацієнта вже був стабільний і не було запального процесу.