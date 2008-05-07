28 китайських дітей загинули від ентеровірусу

Число жертв смертельного захворювання в Китаї зросло до 28, усі загиблі – діти, передає агентство Сіньхуа, інформує Главредз посиланням на «РИА «Новости».

За останніми даними, ентеровірусна інфекція вразила вже понад 12 тисяч малюків. Більшості пацієнтів немає й двох років. Вогнище розповсюдження ентеровірусу міститься в східно-китайській провінції Аньхой. Звідти інфекція проникла вже в багато регіонів країни, включно зі столицею КНР – Пекіном.

Мінохоронздоров`я КНР попередило, що ситуація тільки погіршуватиметься: за прогнозами чиновників, пік захворюваності очікується в червні-липні. У вівторок влада КНР пообіцяла, що попередять Росію при виникненні загрози проникнення вірусу на територію РФ. Офіційний представник МЗС КНР Цінь Ган сказав, що в Китаї «розуміють стурбованість Росії і докладають всіх зусиль для того, щоб контролювати поширення інфекції».

Для боротьби з епідемією створено спеціальний штаб на чолі з міністром охорони здоров`я Чень Чжу. За словами міністра, головна увага приділятиметься роботі з профілактики і запобігання випадкам масової поразки ентеровірусом.

Ентеровіруси можуть викликати у людини цілий ряд важких захворювань. Збудник інфекції проникає в організм через слизову оболонку травного тракту і верхніх дихальних шляхів. Захворювання у багатьох випадках супроводжується лихоманкою, головним болем, болями в черевній області, нудотою й блювотою. Проте при попаданні в кров вірус здатний вражати різні органи, викликаючи серйозні, а іноді й смертельні захворювання. Найбільш схильні до ентеровірусних інфекцій діти.