МОЗ підтримує ініціативу щодо підвищення акцизу на сигарети на 40% у 2016 році

Міністерство охорони здоров'я та громадська організація «Життя» підтримують ініціативу Міністерства фінансів щодо підвищення у 2016 році специфічної ставки акцизу на сигарети на 40% і адвалорної ставки - до 15% з 12%, повідомив на прес-конференції в УНІАН керівник Українського центру контролю над тютюном громадської організації «Життя» Андрій Скіпальський.

Активіст зазначив, що влада розглядала ще два сценарії зростання акцизу і цін на вироби з тютюну у 2016 році, що надійшли від представників громадськості (підвищення специфічною ставки на 70%, адвалорної - до 15%) та від тютюнової промисловості (підвищення тільки специфічною ставки на 20%).

«Ми вважаємо, що позиція Мінфіну є не прогресивною, а компромісною. Вона розумна на даному етапі, тому що ми пропонували підвищення на 70%. Закликатимемо депутатів, членів податкового комітету подивитися на розрахунки Міністерства фінансів України», - сказав Скіпальський.

За розрахунками Мінфіну, зростання специфічної ставки акцизу на 40% і адвалорної до 15% дозволить отримати додаткові доходи до державного бюджету на рівні 7,5 млрд грн. Крім того, це скоротить споживання сигарет на 7%.

Присутній на прес-конференції завідувач відділу контролю над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ Костянтин Красовський наголосив, що міністерство розділяє ідею необхідності підвищення акцизів і підтримує таку ініціативу громадських організацій та Мінфіну.

«Збільшення акцизів - це не тільки додаткові гроші до державного бюджету, це врятовані людські життя. Чим більше зростає акциз, тим більше людських життів ми рятуємо. І тому Міністерство охорони здоров'я підтримуватиме найбільше підвищення акцизів з усіх запропонованих варіантів», - сказав Красовський.

Заступник директора департаменту податкової та митної політики Міністерства фінансів Юрій Романюк, який також брав участь у прес-конференції, зазначив, що підвищення акцизів є необхідним кроком на шляху гармонізації українського законодавства з європейським. Крім того, таке підвищення дозволить проіндексувати акциз на рівень інфляції, який у серпні становив близько 38%, а також компенсує ті надходження до бюджету, які скоротяться у зв'язку з реалізацією інших елементів податкової реформи, зокрема, скорочення податків на зарплату.

«Це компенсатор тих втрат бюджету, які мають бути у перший рік у рамках податкової реформи у зв'язку з ініціативою скорочення навантаження на фонд оплати праці», - сказав Романюк.

Присутній на прес-конференції експерт громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ» групи «Податкова реформа» Ілля Несходовський зазначив, що організація також підтримує ініціативу, яка дозволить з мінімальними втратами для бюджету провести скорочення податкового навантаження на населення і тим самим підвищити доходи громадян.

«З одного боку, необхідність наповнення бюджету, з іншого боку, необхідність скорочення інших статей доходів, а також здоров'я нації - це і є основні причини, чому ми підтримуємо пропозицію Мінфіну щодо підвищення акцизів на сигарети», - сказав він.

У свою чергу член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Тетяна Острикова зазначила, що готова підтримувати ініціативу Мінфіну, проте підкреслила, що успіх пропозиції в парламенті залежить від того, наскільки сильним буде вплив лобі тютюнової промисловості на депутатів.

«У тютюнової промисловості надпотужне лобі у парламенті, і тому ніхто не хоче прислухатися до економічних аргументів», - сказала вона.

Острикова зазначила, що ще з 1990-х років основними аргументами, якими оперують тютюнові лобісти, намагаючись протидіяти ініціативам влади щодо підвищення податків, залишаються зростання контрабанди і вихід корпорацій з України.

Однак, як зазначив Красовський, європейський досвід свідчить, що підвищення податків на тютюнову галузь призводить до скорочення споживання сигарет і не сприяє значному зростанню їх контрабанди. Реалізація сценарію Мінфіну призведе до збільшення нелегального ввезення сигарет з сусідніх країн з більш низькими цінами (Росія, Молдова) на 1 млрд грн, скоротивши водночас контрабанду тютюнових виробів українського виробництва на 2 млрд грн.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України у рамках проведення податкової реформи пропонує провести низку удосконалень адміністрування податків і, крім іншого, об'єднати єдиний соціальний внесок і податок на доходи фізичних осіб, забезпечивши зменшення сукупного податку на зарплату до рівня 20%. При цьому Мінфін допускає, що втрати державного бюджету через недоотримання відрахувань становитимуть не менше 23,3 млрд грн, а дефіцит бюджету Пенсійного фонду становитиме не менше 70 млрд грн.

Реалізація пропозиції Мінфіну дозволить підняти середній акциз на пачку сигарет до 9,5 грн з 6,3 грн, що підвищить середню ціну однієї пачки сигарет до 20 грн з 15 грн.

За даними Державної служби статистики, обсяг виробництва сигарет, що містять тютюн або суміші тютюну із замінниками тютюну, в Україні у січні-серпні 2015 року становили 57,8 млрд штук, що на 1,5% менше, ніж за аналогічний період 2014 року.