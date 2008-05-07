Виникнення слабоумства залежить від довжини кінцівок - учені

Американські вчені з Університету Тафта в результаті проведеного дослідження прийшли до висновку, що ризик появи хвороби Альцгеймера залежить від довжини рук і ніг, повідомляє журнал Neurology.

Під час дослідження за участю 2798 добровольців фахівці під керівництвом Тіни Хуан виміряли довжину гомілок і розмаху рук учасників експерименту. Слід зазначити, що усі вони були білими американцями, середній вік яких складав 72 роки.

У результаті виявилося, що довгоногі і довгорукі люди рідше страждають хворобою Альцгеймера та інших форм вікової деменції. За п`ять років спостережень у 480 чоловік були зафіксовані ознаки слабоумства.

Проаналізувавши дані, учені з`ясували, що жінки з найменшими показниками розмаху рук занедужували хворобою Альцгеймера на 72% частіше тих, хто мав невеликі показники. Довжина гомілок також впливала на частоту розвитку захворювання, тому що збільшення цього показника на кожні 2,5 сантиметри супроводжувалося зменшенням ризику хвороби Альцгеймера на 22%.

Характерно, що у чоловіків така залежність виражена менше, ніж у жінок, і визначається лише одним показником – розмахом рук. Так, збільшення розмаху рук на 2,5 см супроводжувалося зниженням ризику деменції та хвороби Альцгеймера на 6-7%.

Варто зауважити, що довжина рук і ніг людини залежить не тільки від спадкоємних факторів, але і від факторів навколишнього середовища. Такі показники як довжина гомілки і розмах рук можуть стати індикатором недостатнього або неповноцінного харчування в ранньому дитячому віці.

Раніше фахівці встановили, що причиною розвитку різних психічних захворювань може бути бідність.

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