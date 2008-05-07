МОЗ України вивчає ситуацію з поширенням інфекції у Китаї

За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров’я, в Провінції Anhui (Китай), останнім часом різко погіршилась санітарно-епідемічна ситуація, викликана ентеровірусною інфекцією серед немовлят та дітей. В період з 29 квітня по 1 травня 2008 року захворіло понад 4 тисяч осіб ентеровірусною інфекцією, збудником якої став ентеровірус EV-71. 27 випадків захворювань закінчились смертельно, в основному через ускладнення - легеневий набряк, виразки, паралічі.

До цього періоду захворювання реєструвалось у місті Fuyang (Китай). Уряд Китаю проводить заходи для локалізації спалаху інфекції.

Відсутня специфічна профілактика цієї інфекції, запобігання захворювань базується на класичних заходах особистої гігієни - часте миття рук, зміна білизни, застосування дезінфікуючих засобів для прибирання поверхонь, вживання доброякісної їжі та води з дотриманням правил гігієни. Звертається увага на будь-які ускладнення у здоров`ї дітей.

Санітарно-епідемічна ситуація, яка склалася в Китаї, створює ризик захворювання на ентеровірусну інфекцію для громадян України, які планують відвідати цю Провінцію.

Враховуючи наведене, та з метою попередження поширення захворювання на території України, Міністерство охорони здоров`я України пропонує:

1. Посилити контроль за пасажирами повітряних суден, що прибувають з Китаю з метою можливого виявлення хворих, які мають вище зазначені симптоми.

2. Організувати роботу з інформування екіпажів літаків та робітників аеропортів про епідемічну ситуацію з ентеровірусної інфекції в Китаї, заходах особистої профілактики, необхідності активного виявлення хворих з подальшим повідомленням про це співробітників санітарно-карантинних пунктів та медичних служб аеропортів.

3. При виявленні хворих та підозрілих на ентеровірусну інфекцію організувати направлення у лікувально-профілактичні заклади та термінове інформування Міністерство охорони здоров`я України.

МОЗ України також звертається до туристичних фірм та організацій, які направляють туристів та фахівців до Китаю, з проханням повідомляти про епідемічну ситуацію і необхідність інформування громадян, які планують виїзд в зазначену Провінцію.

Прес-служба МОЗ України