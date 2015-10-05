7-8 жовтня в Україні очікується значне похолодання

7-8 жовтня у зв'язку з вторгненням в Україну холодного арктичного повітря з півночі очікується значне похолодання.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, вночі 7 жовтня в північній частині, 8 жовтня в Україні, крім Закарпаття, на ґрунті та в повітрі очікуються заморозки 0-5°. Вдень температура становитиме 5-10° тепла.

9-10 жовтня холодна погода в Україні збережеться. Переважно без опадів, лише 7 жовтня на сході України невеликі дощі.