Хмельницький онкологічний диспансер відзначив 25-ту річницю існування
12:38, 07 травня 2008Країна
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Очолює онкодиспансер Леонід Бриндіков
Заступник голови Хмельницької обласної ради Валентин Грищук привітав медичний персонал онкологічного диспансеру з нагоди 25-річчя медичного закладу
Очолює Хмельницький онкодиспансер Леонід Бриндіков.
«Від імені голови облради Івана Гладуняка було вручено грамоту та цінний подарунок колективу онкологічного диспансеру», - повідомили у прес-службі обласної ради.
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