Хмельницький онкологічний диспансер відзначив 25-ту річницю існування

Очолює онкодиспансер Леонід Бриндіков

Заступник голови Хмельницької обласної ради Валентин Грищук привітав медичний персонал онкологічного диспансеру з нагоди 25-річчя медичного закладу Очолює Хмельницький онкодиспансер Леонід Бриндіков. «Від імені голови облради Івана Гладуняка було вручено грамоту та цінний подарунок колективу онкологічного диспансеру», - повідомили у прес-службі обласної ради. 20 хвилин

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