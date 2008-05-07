Зріс рівень смертності від серцевої ішемії серед молодих жінок

Дослідники спостерігають, що зростають рівні смертності від ішемічної хвороби серця серед молодих жінок в усьому світі.

На думку медиків, проблеми ожиріння, недостатня фізична активність і поширеність куріння негативно впливають на ці невтішні тенденції, відмічені у жінок молодше 50 років.

Ішемічна хвороба серця - найзагальніша причина смерті потенційно здорових жінок середнього віку у Великобританії, США, Канаді і Австралії, виявили англійські фахівці Університету Оксфорда і Університету Ліверпуля.

Лише у Великобританії щорічно 100 тис. жінок вмирають від порушень серцевої функції. Кардіологи вважають, що таке "омолоджування" серцевих пацієнток має серйозні значення для якості охорони здоров`я в багатьох країнах.

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