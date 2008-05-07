Медикам Києва виплачують надбавки за їхні кошти?

Травневі надбавки до зарплат виплачують медикам Києва за кошти, передбачені для них у бюджеті міста на IV квартал.

Про це йдеться у заяві депутата Київради Анатолія КОВАЛЕНКА, текст якої передано УНІАН його прес-службою.

У заяві нагадується, що, згідно з розпорядженням міської влади, медичним працівникам до Великодня передбачено виплату надбавки в розмірі 1 тис. грн., таку ж суму заплановано виплатити медикам і до Дня Києва.

“Поняття „надбавки” міською владою трактується дуже дивно – медики просто отримають раніше ті кошти зі своїх заробітних плат, які мали отримати у четвертому кварталі цього ж року. Питання, а чим же виплачувати зарплату медикам в кінці року, міську владу сьогодні – у вирі зашкаленого популізму і щедрих передвиборчих обіцянок – очевидно, не хвилює”, - зазначив А.КОВАЛЕНКО.

Він також висловив переконання, що Київ знаходиться на порозі глибокої системної кризи управління.

“Так звана централізація влади, яка відбулася за останні два роки правління ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на прикладі, скажімо, медичної галузі чітко показує цілі, які ставили перед собою ініціатори цих змін. Корупція під виглядом централізації фінансових потоків – ось основне визначення, яке характеризує суть новоствореного порядку”, - переконаний А.КОВАЛЕНКО.

Як кандидат у депутати Київради він повідомив, що Блок Віталія Кличка, за виборчим списком якого він йде на вибори, має принципово інший підхід до питань управління містом, зокрема, мова йде про запровадження постійних муніципальних доплат, в тому числі медичним працівникам, які надаватимуться “не у вигляді разових акцій до свят за рахунок фонду заробітної плати під соусом „страшенної заслуги” міської влади”.