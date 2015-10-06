Штаб Ахметова запустив нову програму – ліки важкохворим дітям Донбасу

6 жовтня Гуманітарний Штаб Ріната Ахметова запустив нову програму адресної допомоги – «Ліки дітям», повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

В рамках програми Штаб буде системно видавати інсулін, протисудомні та протиастматичні препарати усім важкохворим дітям до 18 років, які проживають на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, а також дітям сімей-переселенців, які виїхали на мирні території України. Штаб Ахметова планує забезпечити препаратами до 1000 важкохворих дітей Донбасу.

Читайте такожДвом пораненим дітям проведуть складні операції з відновлення черепа«З сьогодні Гуманітарний штаб починає приймати заявки від батьків на гарячу лінію. Ця програма розрахована на дітей, які хворі на цукровий діабет, астму або потребують протисудомних препаратів, – сказала Ірина Темерко, керівник «Адресної допомоги» Штабу Ахметова. – Чому пріоритет саме цим напрямкам? За рік роботи Штаб проаналізував численні дзвінки, що надходять на гарячу лінію, і на підставі цих даних виділив три найбільш затребувані напрями допомоги медикаментами на Донбасі. Можна сказати, що це крик душі батьків важкохворих дітей до Штабу і його засновника Ріната Ахметова».

До початку збройного конфлікту на Донбасі існували бюджетні програми, згідно з якими медикаменти безкоштовно видавалися пільговим категоріям важкохворих дітей, в т. ч. малюкам від народження до 3 років та дітям з інвалідністю. Діти від 3 до 6 років могли отримувати ці препарати з 50% знижкою.

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Видача ліків буде проводитися на територіях, підконтрольних Україні, – в аптеках Артемівська, Краматорська та Маріуполя Донецької області. Тут зможуть отримати препарати і батьки дітей, які проживають на підконтрольних територіях Донбасу. Медикаменти будуть видаватися кожній дитині на 3 місяці вперед.

«Поки що ми починаємо видачу ліків на українських територіях. У разі вирішення проблем з доставкою медикаментів на непідконтрольні території України Штаб Ріната Ахметова планує відкрити пункт видачі препаратів в Донецьку для тих сімей, які не зможуть виїхати за межі зони АТО», – стверджує Ірина Темерко.

Нагадаємо, що Штаб вже кілька місяців намагається розібратися в тому, які саме документи, ліцензії та дозволи повинні мати гуманітарні місії для забезпечення ліками хворих людей в зоні АТО. Для цього Гуманітарний штаб відправляв запити в антитерористичний центр СБУ, МОЗ, Мінсоцполітки, Держслужбу з лікарських препаратів, але поки що жодне міністерство і відомство не надало чітке роз'яснення процедури доставки медикаментів на непідконтрольну територію.

Детальніше про правила отримання ліків для важкохворих дітей Донбасу на сайті ГумШтабу.