Забезпеченість ліжкомісцями для паліативних хворих в Україні втричі нижча від потреби

Число ліжкомісць для паліативних хворих в медичних закладах України втричі нижче від потреби. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Уповноваженого ВР України з прав людини.

Так, нині в Україні функціонують 2 центри паліативної та хоспісної допомоги (м. Івано-Франківськ та м. Харків), 7 хоспісів (Львівська, Волинська, Житомирська, Чернівецька, Харківська та Херсонська області) та близько 60 відділень (палат) паліативної та хоспісної допомоги, у яких розгорнуто біля 1,5 тис. ліжок для паліативних хворих, при мінімальній потребі у 4,5 тис. ліжок.

Зазначається також, що у деяких регіонах досі не створено жодного закладу, відділення або окремих палат паліативної та хоспісної допомоги (наприклад, у Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій, Одеській та Київській областях).

Крім того, моніторинг дотримання прав пацієнтів, що був проведений Департаментом з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого, показав, що наразі ліжковий фонд та матеріально-технічне забезпечення більшості діючих хоспісів та паліативних відділень ще не відповідають міжнародним стандартам, а умови перебування пацієнтів у цих закладах не завжди задовільні.

З метою покращення ситуації Уповноважений з прав людини направила до Кабінету міністрів України рекомендації, на виконання яких 7 липня 2015 р. було видано відповідне доручення віце-прем’єр-міністра України до зацікавлених міністерств, відомств та обласних (міської) держадміністрацій.

В рамках виконання запланованих заходів, зокрема, у вересні-жовтні 2015 року при міській клінічній лікарні № 3 (м. Вінниця) планується відкриття відділення паліативної допомоги на 23 ліжка, а на базі лікарні у с. Уланів (Хмільницького р-ну Вінницької області) створюється відділення паліативної допомоги на 10 ліжок; розроблено проект Порядку надання паліативної допомоги дітям; на базі відділень післядипломної освіти медичних коледжів Херсонської та Полтавської областей проводиться підвищення кваліфікації медичних працівників та волонтерів з паліативної допомоги та догляду.