МОЗ проведе перевірку в Національному медуніверситеті ім.Богомольця через численні скарги

Зважаючи на отримані в цьому році численні депутатські та громадські звернення, скарги та листи, Міністерство охорони здоров'я вирішило провести комплексну перевірку діяльності Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ з посиланням на відповідний наказ від 5 жовтня 2015 року, підписаний міністром охорони здоров'я України Олександром Квіташвілі.

Мета перевірки – попередження порушень законодавства, дотримання статуту вищого навчального закладу, якість освітньої діяльності, здійснення контролю за дотриманням законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, забезпечення виконання керівником університету умов контракту, перевірка інших питань діяльності, а також підвищення ефективності діяльності університету.

Згідно з наказом, перевірку проведе міжвідомча комісія під головуванням безпосередньо Квіташвілі за участю представників СБУ, МВС та Держфінінспекції.