На Житомирщині проведено медичну, соціальну та психологічну реабілітацію 713 учасників АТО

На Житомирщині станом на сьогодні проведено медичну, соціальну та психологічну реабілітацію 713 військовослужбовців-учасників АТО, диспансеризацію – 437 особам, протезування кінцівок - 17 особам та зубопротезування - 67 особам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Згідно повідомлення, такі дані оприлюднено сьогодні на розширеній нараді з питання соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Так, на нараді директор департаменту праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації Галина Корінна доповіла, що в області на облік у військкоматах поставлено 4716 демобілізованих військовослужбовців, із них визнані учасниками АТО – 3499 осіб.

Корінна уточнила, що в області виконується Програма соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції. На реалізацію цієї Програми з обласного бюджету передбачено 12,8 млн грн, в т.ч. для забезпечення проведення лікування та медичної реабілітації, стоматологічного лікування, зубного протезування, для виділення разової грошової допомоги на проведення лікування та проходження реабілітації (за кордоном).

"Зокрема, проведено реабілітацію (медичну, соціальну, психологічну) 713 особам та диспансеризацію – 437 особам; протезування (ортезування) кінцівок - 17 особам та зубопротезування - 67 особам»,- сказала Корінна.

Вона додала, що на Житомирщині відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» встановлено статуси члена сім’ї загиблого ветерана війни – 403 особам, в т.ч. 116 неповнолітнім дітям.