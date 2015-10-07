Волонтери передали військово-польовому госпіталю в зону АТО мобільний пральний комплекс

Львівські волонтери відправили мобільний пральний комплекс бійцям 66-го виїзного військово-польового госпіталю, який дислокується у місті Красноармійську.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, зібрали кошти і облаштували комплекс у центрі волонтерства Українського Католицького Університету (УКУ) «Волонтерська сотня».

«Наша робота – не тільки літургійні служіння, але й надання психологічної та матеріальної допомоги українським військовим, – зазначив координатор проекту, отець Петро Терлецький. – В умовах війни наші бійці не могли випрати свій одяг. Ми бачили, як виглядає їхня форма на фронті, тому вирішили допомогти».

Мобільна пральна машина є автономною і складається з 4 пральних машин, 2 машин для сушіння білизни, 2 ємностей-сховищ для зберігання води, кожна з яких по 500 л, глибинного насосу подачі води для закачування додаткової води в резервуари-сховища та системи фільтрів для ґрунтовної очистки води.

«У такій пральній машині можна розділити прання для звичайних хворих та хворих з гнійними травмами та інфекційними захворюваннями і сушити одяг. Також є можливість використання окрім електромережі, ще й системи автономного живлення завдяки дизельним електрогенератором потужністю 6,4 кВт», - йдеться у повідомленні.

Для облаштування даного приладу військово-медичний клінічний центр західного регіону передав волонтерам відповідну техніку – кунг та шасі ЗІЛ-13, на базі якої створено пральну машину. Загальна вартість комплексу становить 115 тис. грн. Фінансову підтримку проекту надали Єпископська Конференція Італії, а також працівники та студенти УКУ.