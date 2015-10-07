Діти з буферної зони Донбасу отримають психологічну допомогу

У жовтні десять психологів Штабу Ахметова, які пройшли навчання на курсі «Травма війни», почали працювати в буферній зоні і на прифронтових територіях Донбасу, про це повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

У маленьких селищах і селах Ясинуватського, Дзержинського, Волноваського, Володарського та Артемівського районів Донецької області діти і дорослі знаходяться в стані стресу і тривоги. Психологічна підтримка потрібно тисячам дітей, які пережили бойові дії. Депресія, тривожність, страхи і заїкання – такі наслідки травми війни у дітей.

«Все літо наші психологи допомагали у лікарнях, дитсадках, бомбосховищах. Працювали з дітьми із зони бойових дій і переселенцями в літніх таборах на Азовському морі та центрах в Маріуполі, Києві, під Дніпропетровськом. Понад 26 тисяч дітей та 2730 дорослих вже отримали психологічну допомогу, – розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу. – Але сьогодні особливої уваги потребують маленькі міста і селища, які опинилися в буферній зоні Донбасу. Сюди дуже складно дістатися навіть з гуманітарною допомогою міжнародним місіям. Ці міста знаходяться на підконтрольних Україні територіях, але в той же час сильно постраждали від війни. Завдання Штабу Ахметова – дотягнутися до кожної людини, що опинилася в біді».

Читайте такожШтаб Ахметова запустив нову програму – ліки важкохворим дітям ДонбасуНа цьому тижні фахівці працюють в селах Волноваського району. За словами психологів, тут діти малюють зброю, прапори, всередині будинків – медикаменти і запаси продуктів. Безпечне місце зображують у вигляді землянок, на дахах яких йде бій. Дорослі не знають, як підтримати дітей. У всіх наявні страхи і розлади.

«Це складна і копітка робота, але для нас дуже важливо, щоб не залишилося жодної дитини, травмованої війною», – запевнила координатор Штабу Ахметова.

Читайте такожМайже 8 000 дітей України знайшли батьків завдяки програмі "Сирітству – ні!"За попередніми оцінками фахівців Штабу Ахметова психологічної підтримки потребують близько 20 тисяч дітей та понад 500 дорослих, які проживають у «сірих зонах» і на прифронтових територіях Донбасу.

Довідка. Психологічна служба Гуманітарного штабу надає допомогу дітям Донбасу. Щоб отримати консультацію психолога, потрібно попередньо зареєструватися за телефоном гарячої лінії 0 800 50 9001.