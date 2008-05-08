Донеччині на оновлення медичного обладнання потрібно близько 22 млн.

Донецькій області потрібно близько 22 млн. грн. для оновлення медичного обладнання в лікарнях, які включені в програму підготовки регіону до чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО. За його словами, сьогодні "визначено медичні об`єкти та суму коштів, потрібну для придбання необхідного медичного обладнання".

Голова ОДА наголосив, що "реалізація цих напрямів, поза сумнівом, залежить від виділення коштів". В.ЛОГВИНЕНКО пояснив, що "50% - це недержавні кошти та кошти органів місцевого самоврядування, а 50% - це державний бюджет".