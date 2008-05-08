Президент: Кабмін має підготувати програму щодо боротьби з ВІЛ/СНІД

Президент України Віктор ЮЩЕНКО очікує від уряду дієвих заходів щодо розробки Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент нагадав, що відповідно до Указу «Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні» уряд мав до 15 квітня 2008 року забезпечити розробку та затвердження зазначеної програми.

Президент особливо підкреслив: невиконання Кабміном цього завдання у встановлений термін може унеможливити урахування у бюджетах на 2009 та подальші роки видатків у обсягах, необхідних для реалізації заходів Програми.

«З метою забезпечення стабілізації ситуації та уникнення невідворотних наслідків епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні прошу Вас вжити дієвих заходів щодо підготовки Програми і визначення необхідного обсягу її фінансування на період до 2013 року, внести відповідний законопроект як невідкладний для розгляду на другій сесії Верховної Ради України шостого скликання», – наголошує у листі до керівника уряду глава держави.

Президент нагадав, що Україна наразі посідає одне з перших місць у Європі за темпами поширення ВІЛ-інфекції – за оцінкою національних і міжнародних експертів вірусом імунодефіциту інфіковано майже 2% дорослого населення нашої держави. За останні 20 років кількість офіційно зареєстрованих ВІЛ-позитивних у нас перевищила 122 тисячі, хворих на СНІД – 22 тисячі. Загалом фахівці вважають, що в Україні з ВІЛ-інфекцією живе близько 440 тисяч осіб.

Враховуючи зазначене, здійснення ефективних заходів, спрямованих на зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції, захворюваності та рівня смертності від ВІЛ/СНІДу, є надзвичайно важливим, зазначив Президент. Основним завданням національної політики у цій сфері, на його думку, є забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, а також максимальне наближення до пацієнта медичної допомоги, догляду та соціальної підтримки.

Президент, окрім того, переконаний, що посилення роботи у сфері протидії ВІЛ/СНІДу на національному рівні є дієвим підтвердженням міжнародних зобов`язань України у впровадженні Декларації Генеральної Асамблеї ООН «Про відданість справі боротьби з ВІЛ/СНІДом».

«Питання боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом – однією з небезпечних проблем людства, що негативно впливає на демографічну ситуацію та соціально-економічний розвиток країн, – в нашій державі перебуває під моїм особистим контролем та визначено як пріоритет державної політики у галузі охорони здоров`я», – зазначив В.ЮЩЕНКО.