У Дніпропетровську народилося відразу дві трійні

У Дніпропетровську днями народилося відразу дві трійні – шестеро абсолютно здорових хлопчиків, які на даний момент активно набирають вагу.

Медики повідомили, що новонароджені зараз знаходяться в лікарні, але як тільки хлопчики наберуть по 2 кг, їх відразу ж випишуть.

Мама першої трійні, Олена Кобець, з перших місяців вагітності знала про те, що чекає трьох малюків. А ось інша мама, Тетяна Козак, дізналася про тройнят лише за тиждень до пологів. Донині медики говорили, що у неї будуть двійнята. Обидві сім`ї поки що не придумали, як назвати своїх хлопчиків.

Необхідно зазначити, що в найближчі два тижні в Дніпропетровську чекають народження ще однієї трійні, і теж хлопчиків.

За останні півроку це вже четверта трійня, що з`явилася на світ у Дніпропетровську. Донині трійні в Дніпропетровській області народжувалися 15 років тому.

Варто зазначити, що рекорди із народження двійнят і тройнят б`є також Донецьк - на початку лютого цього року, всього за один тиждень, в Донецьку народилися чотири пари двійнят.

bigmir.net