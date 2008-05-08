Аналіз крові допоможе виявити синдром хронічної втоми

Дослідники з лікарні Святого Георга при Лондонському університеті мають намір найближчим часом за аналізом крові діагностувати різні форми синдрому хронічної втоми.

На даний час від синдрому хронічної втоми або міалгічного енцефаломієліту (МЕ) страждає в середньому кожна двохсота людина в світі. І поки не розроблено ні аналізів для діагностики цього захворювання, ні методів його лікування.

Проте британські фахівці вважають, що в результаті їх роботи за аналізом крові можна буде визначити різні форми цього захворювання, а також спростувати поширену думку про те, що синдром хронічної втоми - це лише психологічний стан.

Учені провели дослідження, в ході якого порівняли результати генетичної експертизи 55 пацієнтів з Великобританії і Сполучених Штатів, що страждають від МЕ, і 75 здорових донорів крові.

У результаті було встановлено, що існує сім підвидів МЕ, кожний з яких характеризується своїм генетичним малюнком і пов`язаний з певними симптомами.

Перший підвид МЕ характеризувався підвищеним рівнем тривожності і депресії, разом із безсонням і хворобливими відчуттями. Другий вид характеризувався значною втомою після фізичного навантаження, болем у суглобах і м`язах. Пацієнти з найлегшою формою захворювання мали третій вид генетичного малюнка.

Четвертий вид був пов`язаний з помірними хворобливими відчуттями в тілі і легким безсонням, п`ятий - зі скаргами на проблеми з травленням і яскраво вираженою м`язовою слабкістю. Шостий вид асоціювався зі станом загальної втоми. Сьомий мав найважчі симптоми, включаючи головний біль і розпухлі гланди.

За словами британського дослідника МЕ Ніла Еббота, дане відкриття є справжнім прогресом, яке до того ж, допоможе знайти ефективні засоби для лікування цього захворювання.

Корреспондент.net