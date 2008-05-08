Грудне годування позитивно впливає на розумові здібності дитини

Годування дитини винятково грудним молоком у перші місяці життя позитивно впливає на її розумові здібності.

Такого висновку дійшли канадські вчені з Університету МакГілл, які спостерігали за розвитком майже 14 тисяч дітей, що народилися в Білорусі. Дослідження під керівництвом Майкла Крамера проводили з кінця 1990-х років у 31 білоруському пологовому будинку, передає ICTV.

Близько половини установ проводили програму заохочення тривалого винятково грудного годування, решта - продовжували свою колишню практику без змін. Оцінку інтелектуальних здібностей дітей проводили у шестирічному віці.

З`ясувалося, що діти, яких годували винятково грудним молоком як мінімум у перші три місяці життя, мали кращі результати тестів на когнітивні здібності. У тестах на вербальний інтелект вони показали в середньому на 7,5 бала більше (за 100-бальною шкалою), у тесті на невербальний інтелект - на 2,9 бала більше, а в тестах на загальний інтелект - на 5,9 бала більше. Крім того, діти із цієї групи значно краще вміли читати, рахувати й писати, ніж діти з контрольної групи, повідомив Крамер.

Докладний звіт про результати дослідження опубліковано у журналі Archives of General Psychiatry.