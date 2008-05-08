У Китаї ентеровірусом заражено до 20 тисяч дітей

До 20 тисяч зросла у Китаї кількість дітей, котрі заразилися ентеровірусом, пише «РИА «Новости» із посиланням на агентство «Синьхуа».

Хвороба вражає переважно малюків — більшості з них немає і двох років. Наразі ентеровірус забрав життя вже 28 дітей.

Перший спалах хвороби було зафіксовано 20 квітня у провінції Аньхой. Звідти інфекція стрімко поширилася на центральні, північні та південні регіони країни.

МОЗ КНР попередив, що ситуація тільки погіршуватиметься. За прогнозами чиновників, пік захворюваності очікується у червні-липні.

Для боротьби з епідемією створено спеціальний штаб на чолі з міністром охорони здоров`я Чень Чжу. За словами міністра, головна увага приділятиметься роботі з профілактики і запобіганню випадкам масового ураження ентеровірусом.

Ентеровіруси можуть викликати у людини цілу низку тяжких захворювань. Збудник інфекції проникає в організм через слизову оболонку травного тракту і верхніх дихальних шляхів. Захворювання у багатьох випадках супроводжується лихоманкою, головним болем, болями у черевній ділянці, нудотою і блюванням. Проте при потраплянні у кров вірус здатний уражати різні органи, викликаючи серйозні, а інколи й смертельні захворювання. Найбільш схильні до ентеровірусних інфекцій діти.

Главред