У Києві буде відкрито нову дитячу поліклініку
11:19, 08 травня 2008Країна
0
Заклад наразі готовий до експлуатації
У Києві вже наприкінці травня на житловому масиві «Позняки», у 3 мікрорайоні Дарницького району, почне роботу нова дитяча поліклініка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію заступник голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.
За її словами, усі будівельно-монтажні роботи та внутрішнє оснащення будівлі завершені, і заклад наразі готовий до експлуатації.
Вона додала, що будівництво поліклініки здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств району.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter