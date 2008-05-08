У Києві буде відкрито нову дитячу поліклініку

У Києві вже наприкінці травня на житловому масиві «Позняки», у 3 мікрорайоні Дарницького району, почне роботу нова дитяча поліклініка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на інформацію заступник голови КМДА Ірени КІЛЬЧИЦЬКОЇ.

За її словами, усі будівельно-монтажні роботи та внутрішнє оснащення будівлі завершені, і заклад наразі готовий до експлуатації.

Вона додала, що будівництво поліклініки здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств району.