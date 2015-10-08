Як прискорити обмін речовин

Для багатьох в процесі схуднення стає важливим питання: як прискорити метаболізм? І це далеко не випадково. Адже метаболізм, або, кажучи простіше, обмін речовин, впливає на всі процеси, що відбуваються в організмі. І в першу чергу – на відкладання і розсмоктування жирів. З прискоренням обміну речовин жири не накопичуються, а розщеплюються, віддаючи енергію організму. Щоб домогтися такого стану, рекомендується цілий ряд методів. Більшість з них ефективно діє навіть окремо. Однак найкращий результат досягається все-таки при комплексному застосуванні, пише vitamarg.com.

В першу чергу, стимулюються процеси обміну речовин фізичними навантаженнями на організм. Якщо позамежна фізична напруга пригнічує, то дозована активність приносить лише відчутну користь, утилізуючи калорії, які при малорухливому способі життя стали б зайвими.

Щоб змінити свій спосіб життя, часом навіть не обов'язково відвідувати спортивну секцію або намотувати круги навколо будинку. Підрахуйте, скільки разів, працюючи в офісі, розташованому в багатоповерховому будинку, Ви користуєтесь ліфтом, переміщаючись з поверху на поверх.

Не менший внесок у прискорення метаболізму вносять водні процедури – якщо не щоденне купання на природі взимку і влітку, то хоча б лазня або навіть ванна.

І, звичайно ж, активізації обміну речовин завжди сприяє та чи інша ефективна дієта для швидкого схуднення. Ось тільки застосовувати цей інструмент для боротьби із зайвою вагою слід дуже обережно. Адже будь-яка дієта, орієнтована на швидкий результат, є монодієтою, часто складається з одного-двох незвичних організму продуктів. І поряд з позитивними результатами, для практики таких дієт характерні небажані побічні ефекти. Тому харчуватися таким чином, навіть протягом короткого проміжку часу, рекомендується під наглядом лікаря.