Доступ до якісного знеболення є основною проблемою паліативних хворих

Доступ до якісного знеболення є основною проблемою, з якою стикаються паліативні хворі на останніх стадіях життя.

Про це заявили експерти сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Право на достойну смерть» до Всесвітнього дня паліативної та хоспісної допомоги, що відзначається 12 жовтня.

За словами керівника проекту «Забезпечення захисту прав паліативних хворих силами організацій громадянського суспільства» Ганни Котенко, щороку кількість тих, хто в Україні потребує допомоги у збереженні людської гідності на останньому етапі життя, сягає 600 тис. осіб, близько 18 тис. з них – діти.

«Ці люди перебувають на тому етапі, коли прощаються з життям, частина з них у цей час страждає від болю, який можна поліпшити. Вже є і законодавчі підстави для цього, але не завжди лікарі призначають адекватне знеболення», - сказала Котенко.

Вона зазначила, що з 2013 року в Україні з’явився таблетований морфін. Також значно лібералізували законодавство в сфері обігу сильнодіючих знеболювальних у закладах охорони здоров’я. Крім того, за словами Котенко, останні нормативні перепони в можливості лікаря втамувати біль пацієнтів наприкінці життя знято наказом МОЗ № 494. Разом з тим, зазначила Котенко, невиліковно хворі продовжують звертатися зі скаргами на відсутність знеболення та інших видів медичної та соціальної допомоги.

Вона повідомила, що в Україні реалізується проект, спрямований на захист прав паліативних хворих «Забезпечення захисту прав паліативних хворих силами організацій громадянського суспільства».

Проект передбачає надання правозахисниками консультацій людям, які перебувають на останніх стадіях життя, або їхнім родичам. «Правозахисники працюють з лютого у п’яти містах - Харкові, Сумах, Рівному, Києві та Івано-Франківську, але вони надають консультації всім, хто до них звертається», - сказала Котенко. За її словами, протягом лютого-вересня цього року правозахисниками розглянуто звернення близько 500 клієнтів, четверта частина з яких стосується порушень прав пацієнта, половина випадків порушення прав пов’язана з відмовою у наданні адекватного знеболення.

«Говорячи про права пацієнта, ми в першу чергу говоримо про гідність пацієнта. Люди не мають страждати від тортур, а відмова у знеболенні - це ті самі тортури», - сказала Котенко.

У свою чергу менеджер компоненту “Паліативна допомога” Програмної ініціативи "Громадське здоров'я" МБФ «Відродження» Ксенія Шаповал зазначила, що особливо гостро стоїть проблема організації надання паліативної допомоги дітям.

«В Україні на даний час надзвичайно недосконала система паліативного догляду за дітьми та, на жаль, не зареєстровані сильнодіючі знеболювальні препарати для дітей до 2 років», - сказала вона.

Експерти зазначили, що першочерговими завданнями із забезпечення прав хворих, які потребують паліативної допомоги, є прийняття Кабміном документа, в якому буде визначено шляхи розбудови системи паліативної та хоспісної допомоги - тобто Стратегії розвитку паліативної допомоги в Україні на 2015-2025 роки.

Крім того, є необхідність у розробці національних стандартів надання паліативної та хоспісної допомоги, розробка клінічних протоколів, методичних рекомендацій та інструкцій для фахівців, які надають паліативну допомогу в закладах охорони здоров’я та соціального захисту населення і вдома.

Також необхідно створити постійно діючу міжвідомчу координаційну раду з питань розвитку системи паліативної допомоги в Україні.