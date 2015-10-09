Продукти, які збережуть фігуру і серце

Шість продуктів, які забезпечать стабільну роботу серця і збережуть фігуру, пише allwomen.net.ua.

1. Лосось. Кислоти Омега, якими багата морська риба, знижують ризик серцевих проблем, а також рівень артеріального тиску. Лосось також знижує рівень тригліцеридів у крові і рівень запалення в організмі.

2. Оливкова олія «virgin». Ця олія виготовлена з олив після першого віджиму. Саме цей сорт оливкової олії найбільш багатий поліфенолами – речовинами, які допомагають захистити кровоносні судини. Оливкова олія – також хороше джерело мононенасичених жирів, які є більш здоровим вибором, ніж насичені (наприклад, вершкове масло), так що воно буде корисним для нормалізації рівня холестерину. Використовуйте його для заправки, приготування овочів або просто їжте з хлібом.

3. Чорна квасоля. Легкі, ніжні чорні боби містять масу корисних поживних речовин, включаючи антиоксиданти, фолієву кислоту, необхідний для серцевого м'яза магній, а також клітковину.

4. Волоські горіхи. Невелика жменя волоських горіхів в день допоможе помітно знизити рівень холестерину і запалення. Волоські горіхи багаті омега-6 мононенасиченими жирами.

Їх перевага в тому, що волоські горіхи замінять вам джерела поганих жирів, наприклад, чіпси і крекери. Олію волоського горіха також можна спробувати використовувати як заправку для салатів.

5. Свіжі трави корисні для здоров'я серцево-судинної системи, тим, що вони замінюють сіль, цукор. І розмарин, і шавлія, і орегано, і чебрець містять потужні антиоксиданти. Ці ароматичні «електростанції» можна вживати навіть з кавою!

6. І на десерт – апельсини! Ці солодкі, соковиті фрукти містять пектин, багато калію, який допомагає контролювати кров'яний тиск. Середній апельсин містить в середньому 62 калорії і 3 грами клітковини.