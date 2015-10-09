Квіташвілі підписав наказ про початок кампанії вакцинації від поліомієліту

Міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі заявив, що на сьогодні в Україні вже підписано всі необхідні документи, щоб розпочати кампанію з вакцинації від поліомієліту та ліквідації спалаху хвороби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квіташвілі сказав сьогодні на брифінгу в Києві, що відбувся за участі представників UNICEF, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у справах ліквідації поліомієліту у світі, Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

За словами міністра, кампанія проводитиметься відповідно до підписаної урядової постанови та наказу МОЗ.

«Вчора в нас була зустріч з прем’єром, в Кабінеті міністрів, і там було дано чітку вказівку, і був лист президента, на підставі чого МОЗ видав свій наказ. Сьогодні я вже підписав наказ про план дій, який дає зелене світло на проведення вакцинації. І ми, виходячи з того, що вакцина вже в регіонах, можемо видавати інструкцію по вакцинації», - сказав Квіташвілі.

Читайте такожМенше третини матерів в Україні знають, що поліомієліт може призвести до паралічу дитини Він пояснив тривалу паузу до початку кампанії вакцинації з часу виявлення хворих дітей на поліомієліт тим, що готувалась вона дуже ретельно, потрібно було час на тренінги медиків та забезпечення виконання всіх міжнародних нормативів та інструкцій для її проведення, забезпечення умов для зберігання вакцини тощо.

«Але ми вже готові все починати. Буквально з завтрашнього дня», - сказав міністр. «Ми будемо виїжджати в регіони, дивитися як все буде проходити. Я особисто буду спостерігати. І ми будемо старатися все правильно зробити», - додав Квіташвілі.

Координатор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у справах ліквідації поліомієліту у світі Еллін Огден нагадала, що у 1988 році була підписана міжнародна резолюція про боротьбу з поліомієлітом і Україна в тому числі взяла на себе зобов’язання вдаватися до необхідних заходів, щоб запобігти розповсюдженню цього захворювання і вдатися до швидких заходів, щоб подолати його.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Доктор Доріт Нітцан висловила сподівання, оскільки вже є детальний план дій з протидії спалаху хвороби, що перший етап вакцинації буде проведений успішно. «Буде чітко відслідковано, що відбувається на нижчому рівні. І ми працюватимемо на тим, яким чином можна розшири цю кампанію, щоб охопити переважну більшість дітей», - додала вона.

Квіташвілі також запевнив на брифінгу, що питання, що мусуються в суспільстві, щодо якості вакцини, що є в Україні, – цілком безпідставні.

«Дуже важливо зараз, показати всім, що Україна дуже серйозно відноситься до цієї проблеми і буде робити все, щоб поліо більше не з’явилось в нашому житті і не було такої ситуації», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Квіташвілі заявив, що у Закарпатській області зафіксовано два випадки захворювання дітей на поліомієліт. Ситуація, за його словами, класифікується вже як спалах хвороби в регіоні.