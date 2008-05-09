Алкоголь блокує в мозку почуття страху

Учені з`ясували, чому алкоголь робить людей безстрашними - результати сканування головного мозку показали, що вживання спиртних напоїв у великих кількостях усуває біологічну здатність людини відчувати небезпеку. Знижені рівні обережності призводять до хибної хоробрості, яка, врешті-решт, може довести до прояву агресії, вважають неврологи Університету Дюка /США/.

Використовуючи функціональний магнітний резонанс, медики розглянули розумові здібності здорових добровольців, які пили алкоголь щонеділі. Чоловікам і жінкам пропонувалося подивитися на фотографії людських облич, деякі з яких мали нейтральний вираз, тоді як інші мали страхітливий вигляд, щоб викликати природну емоційну відповідь, тобто відчуття переляку. В цей час сканер MRI відстежував рівні мозкової діяльності в областях обробки емоційної інформації. Дослідники виявили, що алкоголь підвищив діяльність у ділянках, пов`язаних з відчуттям нагороди, і знизив активність ділянок, призначених для сигналів небезпеки.