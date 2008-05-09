Нітрати в овочах запобігають виразці шлунку?

Овочі, багаті на нітрати, запобігають формуванню шлункових виразок. Така захисна функція відбувається завдяки процесу перетворення нітратів в нітрити бактеріями порожнини рота і подальшому перетворенню речовин на біологічно активне азотне окиснення у шлунку, пояснюють гастроентерологи.

Нітрати в харчових продуктах тривалий час помилково пов`язували зі ризиком раку, говорять лікарі Університету Упсали. Проте, згідно новому дослідженню, ці складові, знайдені в шпинаті, зеленому салаті, редисці і буряці, навпаки мають позитивну дію на травну систему, активізуючи власні захисні механізми слизових мембран кишечнику.

При вживанні збагачених нітратами овочів кровообіг переміщає ці речовини до слинних гланд, де вони сконцентровані. Слина, таким чином, містить великі кількості нітратів, які частково перетворюються на нітрит. Шведські медики вперше відкрили, що, коли ми ковтаємо нітрит, вони взаємодіють зі шлунковим соком і стають азотним окисом. Вона у свою чергу розширює кровоносні судини в слизовій мембрані, збільшуючи кровотік і регулюючи усунення шкідливих компонентів продуктів, які ми їмо. Фахівці довели, що нітрати запобігають пошкодженню шлунково-кишкового тракту, включаючи запалення, утворення виразок і кровотечу.

ami-tass.ru