Корисна їжа: міфи і реальність

Спробуємо розібратися, чому вірити можна, а від яких переконань потрібно відмовитися. Міф 1. Замість цукру корисно використовувати підсолоджувач. Говорять, що підсолоджувач містить меншу кількість калорій, але це не так. І підсолоджувач, і цукор, і мед містять однакову кількість калорій, але мед корисний. Якщо ти вирішила схуднути, то необхідно відмовитися від всіх продуктів, що містять цукор.

Міф 2.Говорять, що охочим схуднути, краще вибирати дієтичні пластівці. Насправді, і звичайні і дієтичні пластівці містять приблизно однакову кількість цукру, правда в дієтичних більше клітковини, але не варто забувати і про те, що і калорій в них в два рази більше.

Міф 3.Замість морозива краще вживати заморожений йогурт. Насправді це не так. Вся цінність йогурту полягає в тому, що в нім містяться «живі» бактерії, які гинуть при заморожуванні, а ось цукру, калорій і жирів в йогурті майже стільки ж, скільки і в молочному або фруктовому морозиві.

Тому, ти цілком можеш дозволити собі іноді з`їсти порцію морозива, але вибирати потрібно морозиво, що містить не більше ста п`ятдесяти калорій і двох-трьох грамів жирів (фруктовий лід, щербет).

Міф 4.У свинячих сосисках міститься більше калорій, ніж у сосисках з індички. Дійсно, м`ясо індички належить до розряду дієтичного м`яса, але не тоді, коли йдеться про сосиски. По калорійності і ті та інші сосиски приблизно однакові. Тому краще відмовитися від вживання і тих і інших сосисок, а ось грудки індички – це відмінний вибір.