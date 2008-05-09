У Вінниці стартує соціальний проект ”Доступні ліки”

За ініціативи Вінницької міської ради з 9 травня 2008 року розпочинається реалізація соціального проекту "Доступні ліки", який передбачає забезпечення додаткових соціальних гарантій в придбанні ліків за пільговими (зі знижкою у 15%) цінами ветеранам війни, інвалідам, ветеранам праці, що проживають у місті Вінниця.

Про це йдеться у повідомленні Управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Згідно з повідомленням, орієнтовна чисельність вінничан, охоплених даною програмою, - більш як 80 тисяч чоловік, з них: ветеранів війни - майже 18 тисяч, інвалідів - майже 16 тисяч, ветеранів праці - близько 47 тисяч.

Програма «Доступні ліки» була розроблена відповідно до одного з пунктів передвиборчої програми міського голови Володимира ГРОЙСМАНА. В результаті проведеного міською радою конкурсу партнером у цій акції - разом з мережею муніципальних аптек - стала мережа аптек «Конекс».

Ліки за пільговими цінами можна буде придбати після пред`явлення пластикової соціальної дисконтної картки і відповідного посвідчення ветерана війни (учасника війни, учасника бойових дій, інваліда війни, члена сім`ї загиблого військовослужбовця); посвідчення ветерана праці; пенсійного посвідчення (для інвалідів) в спеціальній мережі аптек, адреси яких вказано на зворотному боці соціальної дисконтної картки.