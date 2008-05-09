На Донеччині планують зробити щеплення проти кору і краснухи 700 тисячам осіб

У Донецькій області в рамках Національної кампанії з додаткової імунізації населення планується прищепити проти кору і краснухи 700 тисяч людей. В Україні ця цифра становить майже 9 млн. людей.

Як передає кореспондент УНІАН, у зверненні до населення області Головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО відзначив, що необхідність додаткової імунізації викликана неблагополучною ситуацією в країні з кору і краснухи. Так, останній спалах кору в Україні, зокрема в Донецькій області, був у 2006 році, здебільшого серед дорослих, причому близько 65% випадків - серед людей у віці 16-29 років.

За словами В.ДЕНИСЕНКА, краснуха, як і кір, в останні роки дедалі частіше реєструється серед підлітків і молодих людей, через кожні 2-3 роки спостерігається періодичний підйом захворюваності на цю інфекцію, а через кожні 10-11 років цей підйом характеризується як епідемічний з кількістю хворих більш як 20 тисяч людей за рік в області.

"У регіоні нагромадилась величезна кількість людей, сприйнятливих до кору і незахищених від краснухи", - констатував В.ДЕНИСЕНКО.

Він додав, що кір і краснуха особливо важко протікають у людей старшого віку, ці інфекції небезпечні розвитком ускладнень, таких як пневмонія, енцефаліти.

Головний санітарний лікар Донецької області відзначив, що основна частина кампанії з імунізації проти кору і краснухи буде проведена з 26 травня по 8 червня. При цьому він нагадав, що молодих людей від 16 до 29 років щепитимуть безплатно.

"Область вже одержала шприци, спеціальні місткості для їх утилізації і вакцину проти кору і краснухи (дивакцину). Одна ін`єкція дивакцини допоможе захиститись одразу від цих двох хвороб, в т.ч. і попередити розвиток у новонароджених синдрому природженої краснухи (важкої внутрішньоутробного ураження)", - наголосив В.ДЕНИСЕНКО.

За його словами, "вакцина ефективна і безпечна, використовувалась упродовж декількох років в різних країнах і в світі (в т.ч. в республіках колишнього СРСР) нею щеплено більш як 100 млн. людей".

В.ДЕНИСЕНКО закликав населення проявити свідомість і турботу про власне здоров`я і пройти за місцем проживання вакцинацію проти кору і краснухи.