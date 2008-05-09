У Києві відремонтують кардіовідділення Центру радіаційного захисту населення

Кардіологічне відділення Київського міського Центру радіаційного захисту населення відремонтують.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступник голови КМДА Ірену КІЛЬЧИЦЬКУ.

За її словами. «одним з пріоритетних напрямків діяльності міської влади є реформування медичної галузі і, зокрема, капітальний ремонт лікувальних закладів столиці”. З цією метою Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив здійснити ремонт кардіологічного відділення Київського міського Центру радіаційного захисту населення м. Києва, додала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона зазначила, що ремонтні роботи здійснюватимуться поетапно: з 1 квітня по 30 вересня відремонтують «блок Б», місткістю 30 ліжок, а з 30 червня продовжиться ремонт «блоку А», місткістю 10 ліжок стаціонару денного перебування. Усі зазначені ремонтні роботи планується завершити восени поточного року.