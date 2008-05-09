Залізо в їжі може уповільнювати розумовий розвиток дітей

Дослідники з університету американського штату Мічіган пришли до висновку, що залізо, яке додають в дитяче харчування для запобігання анемії у дітей, може привести до затримки їх розумового розвитку.

Як відомо, в США в дитяче харчування зазвичай додають залізо з розрахунку 12 міліграм на літр, в Європі використовують трохи меншу його кількість. Ці заходи приймаються для того, щоб запобігти залізодефіцитній анемії.

Нові дані є великою несподіванкою, адже донині вважалося, що проблеми в розвитку дітей можуть виникнути лише при браку заліза.

Учені обстежували 494 чилійських дитини. В рамках дослідження, дві групи здорових дітей, одна з яких, одержувала 12 міліграм заліза на літр дитячого харчування, а друга - 2,3 міліграма, спостерігалися з півторарічного віку до 10 років. Більшість дітей, які одержували харчування із вмістом заліза відповідно до норм, прийнятих в США, не показали низьких результатів. Але все таки 5% обстежуваних, у яких у віці шести місяців був високий рівень гемоглобіну, що свідчить про достатній вміст заліза в організмі, показали не дуже добрі результати розумового розвитку.

Автор дослідження повідомляє, що фахівці мають намір і далі вивчати цю проблему. А батькам рекомендують відповідальніше відноситися до вибору їжі для своїх дітей.