У Станицю Луганську доставили урядову гуманітарну допомогу

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили урядову гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб у місто Станиця Луганська Луганської області.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, зокрема доставлено 10 тонн вершкового масла та 2,5 тонни рибних консервів.

«Гуманітарна допомога розвантажена, зараз приймається рішення про її розподіл між верствами населення, які її потребують», - йдеться в повідомленні.

Прес-служба нагадує, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня, з державного резерву було виділено близько 6 мільйонів гривень Міністерству економічного розвитку і торгівлі на придбання продовольчої гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Донецькій і Луганській областях. На ці кошти закуплено 60 тисяч банок рибних консервів і 80 тонн вершкового масла для доставки в східні регіони.