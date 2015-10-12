У світі відзначали День психічного здоров'я

10 жовтня відзначався Всесвітній день психічного здоров'я. Заснований Всесвітньою федерацією психічного здоров'я і Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1992 році, повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Мета - привернути увагу суспільства до проблем психічного здоров'я і скоротити поширення депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії і розумової відсталості.

За даними ВООЗ, психічними захворюваннями в наші дні страждають більш як 450 000 000 осіб. В західних країнах кожен сьомий має параною, шизофренію або схильний до депресій і алкоголізму.

«В Україні, згідно зі статистичними даними, понад 1200000 громадян (понад 3% населення) звертаються за допомогою внаслідок психічних розладів. Цей показник, на жаль, зростає з кожним роком», - зазначають у прес-службі МОЗ України.

Європейське Регіональне бюро ВООЗ розробило План дій на 2013-2020 рр. в галузі психічного здоров'я. "Слід посилювати роль первинної медичної допомоги, роботу в міждисциплінарних бригадах служб психічного здоров'я. Реформи в цій галузі повинні гарантувати впевненість у безпеці та ефективності медичної допомоги", - йдеться в документі.