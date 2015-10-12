Сьогодні вдень на заході та півдні України складна метеорологічна ситуація

Сьогодні на заході та півдні України збережеться складна метеорологічна ситуація.

Як повідомили УНІАН у Державній службі з надзвичайних ситуацій України, опади з налипанням мокрого снігу в Карпатах, очікуються дощі з поривами сильного вітру – у південній частині.

«Вдень 12 жовтня в Карпатах та на Прикарпатті місцями очікуються сильні опади, налипання мокрого снігу, місцями ожеледь; у південній частині України місцями сильні дощі, пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі через складні погодні умови знеструмлено 224 населених пункти в п'яти областях: Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській та Львівській.