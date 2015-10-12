Експерти назвали напої, які найкраще зігріють у холодну пору року

Вони не тільки тонізують, але й знищують віруси.

Експерти назвали три найпопулярніших напої, які найкраще зігріють у холодну пору року, йдеться в сюжеті програми "Сніданок з 1+1" (ТСН).

На першому місці – імбирний чай. Він не тільки тонізує та зігріває, а ще й знищує віруси в організмі. Якщо ж додати у напій лимон та м'яту, за вуха не відтягнеш.

Корисне також какао. Цей напій не лише зігріє, а ще й допоможе мозку працювати. Додайте в какао корицю, ваніль і трохи червоного перцю чилі – і вам точно стане гаряче.

Не слід забувати і про не менш чудодійний напій з рецептів мам та бабусь – гаряче молоко з медом. Особливо корисним цей напій буде для хворого горла.

Нагадаємо, що раніше експерти порадили, як зміцнити імунітет дітей до зими. Лікарі певні, щоб закріпити та зміцнити річний імунітет дитини, найкращий час - осінь.