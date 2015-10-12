"Академія здоров’я людини" безкоштовно обслуговуватиме дітей, матерів, сестер та дружин бійців АТО

Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини», створений за рішенням Київської міської ради, безкоштовно обслуговуватиме дітей, матерів, сестер та дружин бійців АТО.

Про це заявив заступник голови КМДА Михайло Радуцький, повідомляє прес-служба КМДА.

Він зауважив, що від самого початку це комунальне некомерційне підприємство створювалося як потужний медичний заклад європейського рівня, вкрай необхідний столиці України.

За його словами, це заклад, де будуть сконцентровані сучасні світові досягнення практичної та наукової медицини, залучені передові та новітні медичні, технічні та генно-інженерні технології.

«Академія здоров’я людини» має обґрунтовані амбіції стати додатковим дієвим механізмом вирішення проблем народжуваності, розвитку ускладнень вагітності, вроджених вад новонароджених, пренатальної та генетичної діагностики, допоміжних репродуктивних технологій, клітинної терапії, дитячої хірургії раннього віку та інших захворювань», – зазначив Радуцький.

«Вважаю дуже патріотичною та гідною ініціативу колективу цього закладу – взяти під особливу опіку всіх жінок міста Києва, які мають стосунок до бійців АТО. Жінки, які мають потребу в акушерсько-гінекологічних послугах, – доньки, матері, сестри наших захисників, відсьогодні в «Академії здоров’я людини» – справжні VIP-особи», – наголосив заступник мера Києва.