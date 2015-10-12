Кабмін спрямував 2,8 млн грн на реорганізацію Держслужби з лікарських засобів

Кабінет міністрів України перерозподілив бюджетні асигнування на фінансування програм Секретаріату Кабінету міністрів і спрямував 2,8 млн грн на реорганізацію Державної служби з лікарських засобів. Як зазначається в розпорядженні №1041, більш як половину цієї суми, а саме 1,8 млн грн, які буде спрямовано на оплату праці працівників Держслужби.

Держказначейству наказано здійснити перерозподіл коштів одразу ж після набрання чинності постанови.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2014 року Кабінет міністрів у рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади ліквідував ряд інспекцій, агентств, державних служб. Зокрема, йшлосі про ліквідацію Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби і ряду інших органів, включаючи Пробірну службу, Держінвестпроект та Держінспекцію з контролю за цінами. Реорганізації підлягали Держслужба з лікарських засобів, Держслужба з контролю за обігом наркотиків і ряд інших відомств.