Понад 50 тис. жителів сіл і селищ Донбасу отримали допомогу завдяки мобільній доставці

За 4,5 місяці роботи мобільні бригади волонтерів Штабу Ріната Ахметова доставили і видали 51 832 продуктових набори мирним жителям віддалених населених пунктів Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу.

Проект був запущений в травні 2015 року. Подібна мобільна доставка продуктів від Гуманітарного штабу дозволяє надати допомогу людям у віддалених населених пунктах, де не завжди є можливість відкрити стаціонарний пункт видачі.

«На даний момент волонтери Штабу відвідали понад 170 сіл, селищ і малих міст. Особлива увага надається жителям на лінії зіткнення. Там попит на допомогу дуже високий. В місцеві магазини продукти доставляють з перебоями через розбиті доріги, довгий час там не припинялися обстріли. Але навіть те, що є, населення не в змозі купити. В деяких селах жителям нараховують соцвиплати, але там не залишилося ні відділень банків, ні пошти, і люди просто не можуть отримати свої гроші. Особливо інваліди та пенсіонери, яким складно виїхати», – розповіла Євгенія Рзаєва, керівник відділу дистрибуції Штабу.

Читайте такожШтаб Ахметова запустив нову програму – ліки важкохворим дітям ДонбасуВсього на лінії зіткнення і мирній території Донецької області мобільними бригадами було видано 26 300 наборів виживання. Це допомога для мирних жителів пільгових категорій Ясинуватського, Волноваського, Артемівського, Дзержинського районів.

На непідконтрольній Україні території Донецької області «мобільну» допомогу отримали жителі Сніжного, Амвросіївки та Амвросіївського району, Тельманівського району. Всього – 25 532 набори.

«На сьогодні продукти доставляються в 7 районів Донецької області. Кожен виїзд на лінії зіткнення – новий населений пункт. Основні одержувачі допомоги – люди похилого віку, інваліди, малозабезпечені, багатодітні сім'ї. Через високий попит з вересня Гуманітарний штаб збільшив кількість видаваних там наборів майже вдвічі. У найближчі місяці забезпечення продуктами жителів сіл залишиться одним з пріоритетних напрямків роботи Штабу», – додала Євгенія Рзаєва.

Читайте такожДіти з буферної зони Донбасу отримають психологічну допомогуМобільні бригади Штабу Ріната Ахметова продовжують розширювати географію надання допомоги, і вже на цьому тижні волонтери вперше відвідають села Мар'їнського району, які знаходяться на лінії зіткнення.