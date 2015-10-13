Які продукти є природними болезаспокійливими засобами

Природа, на щастя, пропонує нам багато природних протизапальних продуктів харчування, трав і спецій, які мають болезаспокійливі властивості і можуть в цілому зміцнити здоров'я і поліпшити структуру тканин. Якщо ви відчуваєте біль, намагайтеся якомога частіше вживати такі продукти, трави і вітаміни, пише novosti-n.org.

Куркума

Завдяки куркумину ця протизапальна пряність може полегшити біль у суглобах і зменшити запалення, у тому числі при фіброміалгії і інших запальних захворюваннях.

Вишня

Сполуки, які містяться у вишні, під назвою антоціани, допомагають зменшити запалення і блокувати больові сигнали. Вишня також сприяє полегшенню м'язових болів після фізичних навантажень, знижуючи ймовірність пошкодження м'язів.

Імбир

Імбир — це ефективний протизапальний засіб для полегшення мігрені, артриту і м'язових болів. В ході одного дослідження виявилося, що по своїй ефективності знімати періодичні болі він не поступається ібупрофену. Один з найкращих способів — додавати свіжий імбир в соки і смузі.

Риб'ячий жир

Вживання риби з високим вмістом жирних кислот омега‑3 допомагає полегшити біль, покращуючи кровообіг і зменшуючи запалення в нервових і м'язових клітинах. Риб'ячий жир, як було доведено в ході досліджень, еквівалентний ібупрофену при полегшенні артриту і, можливо, інших типів болю. Рослинні джерела омега‑3 — лляне насіння, насіння чіа, насіння конопель і волоські горіхи.

Плоди шипшини

Понад 30 досліджень підтверджують здатність шипшини полегшувати біль, у тому числі викликану артритом. Одне з них показало, що значне зниження болю і скорочення використання ліків досягається через 3 тижні. А відчути, що слабкість і скутість йдуть, ви зможете після 3 місяців лікування. Шипшину можна приймати у вигляді чаю або порошку, а також в капсулах.

Ананас

Бромелайн в ананасі допомагає зменшити запалення і використовується в якості посттравматичного засобу. Всього півсклянки ананаса в день допомагає значно знизити біль.

Магній

Цей електроліт підтримує м'язову і нервову функції. Він може бути дуже ефективним при синдромі неспокійних ніг, напруження і болю в м'язах, фіброміалгії, мігрені, судомах і поколюванні. Ця важлива поживна речовина міститься в темно-зелених листових овочах, бобових, горіхах і насінні, а також в темному шоколаді.

Вітамін D

Результати нового дослідження Британського товариства ревматологів дозволяють припустити, що низький рівень вітаміну D в організмі пов'язаний з хронічним болем. Біль в опорно-руховому апараті є визнаним симптомом гострого дефіциту вітаміну D.